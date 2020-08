Corona-app blijft kampen met kinderziektes

De invoering van een van de belangrijkste middelen om het corona-virus onder controle te houden, de app CoronaMelder die gebruikers waarschuwt na contact met besmette personen, is opnieuw uitgesteld. Verantwoordelijk minister Hugo de Jonge zegt eerst de wettelijke basis te willen verbeteren maar het AD onthult dat er ook andere problemen rond de app spelen. De app is inmiddels een miljoen keer gedownload en er wordt mee geëxperimenteerd in het oosten van het land. Uit de eerste ervaringen wordt duidelijk wat er mis is met de app.

Bureau Berenschot heeft de afgelopen weken de ervaringen van de GGD’s geanalyseerd. Het concludeert dat de gezondheidsdiensten niet erg te spreken zijn over het testen zónder klachten. De CoronaMelder adviseert dit als iemand langer dan 15 minuten dicht bij een besmet persoon is geweest. Dat advies wijkt af van het geldende landelijke testbeleid dat personen alleen bij klachten moeten worden getest. De GGD’s ervaren dit als vervelend omdat het tot verwarring leidt, maar ook omdat zij minder de regie lijken te hebben over wat er dient te gebeuren. De app wordt ervaren als een soort dictator.

Daarnaast geeft de app een verkeerd advies voor het maken van een afspraak om getest te worden. De CoronaMelder vertelt gebruikers dat de test op de zevende dag na het verdachte contact moet plaatsvinden maar het testsysteem is daar niet op berekend. De app zou ook leiden tot nog meer testen terwijl de gezondheidszorg het aantal testen juist wil beperken wegens capaciteitsproblemen. Nu al is de hulp van Duitsland nodig om aan de vraag te voldoen.

De app vertoont ook andere mankementen. Zo geeft de CoronaMaleder bij sommige telefoons pas waarschuwingen als de app wordt geopend terwijl de instructies zeggen dat dat niet nodig is.

Toen twee weken geleden iedereen de app kon downloaden, ontdekten veel mensen met oudere mobieltjes dat die de applicatie niet kunnen openen. Het ministerie tilt daar niet al te zwaar aan omdat bij het overgrote deel van de Nederlanders met mobieltjes de app wel werkt. Minister De Jonge stelt allerlei zorgen rond de app te begrijpen, maar denkt dat ze van tijdelijke aard zijn. Hij wijst erop dat de invoering van de app er vanaf het begin een is geweest waarbij ervaring opdoen en bijstellen is ingecalculeerd.

De app had op 1 september ingevoerd moeten worden. Twee weken geleden, tijdens de ingelaste persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge over het oplaaien van de virusbesmettingen stelde De Jonge in antwoord op vragen van RTL Nieuws nog dat behandeling van de wet door het parlement de grootste vertragingsfactor is.

Ik hoop op een spoedige wetsbehandeling. En dan kunnen we toch nog vrij dicht in de buurt komen van die 1 september datum. Nee, maar laten we ook niet uitvlakken waarom we dat willen. Kijk, die app, die gaat ons gewoon helpen om meer contacten op te sporen. Die gaat ons gewoon helpen om dat virus af te stoppen. (…) Dus we hebben er echt wat aan als we met elkaar veel van die app gebruik gaan maken. Voordat dat zover is moeten we hem eerst goed uitproberen, dat doen we nu in Oost-Nederland en als die praktijktest slaagt en de GGD’en kunnen het aan, dan wil ik graag zo snel mogelijk invoeren.

De Jonge zette daarbij uiteen dat de app ook noodzakelijk is omdat het binnenlands verkeer weer toeneemt en besmette personen het virus meenemen door het land. De app werd begin april al aangekondigd door De Jonge die eerst beweerde dat de CoronaMelder al eind april geschikt zou zijn voor een publieke test, later werd dat eind mei. Het optimisme dat de minister blijft uitdragen blijkt niet gestoeld op de feiten. Inmiddels laat de landelijke invoering al een half jaar op zich wachten.