‘Corona blijft nog minstens vijf jaar een gevaar voor de samenleving’

De Britse wetenschappelijke adviesraad Scientific Pandemic Influenza group on Modelling (Spi-M) stelt dat het waarschijnlijk is dat het nog minstens vijf jaar duurt voordat corona een voorspelbare endemische staat bereikt die te vergelijken is met de griep. Die wordt bereikt als het virus op de achtergrond blijft en er geen grootschalige besmettingsgolven meer dreigen die de zorg overbelasten, meldt The Independent.

Het vrijdag gepubliceerde rapport van de raad werd opgesteld voordat de omikron variant werd ontdekt. De wetenschappers noemen het uiterst waarschijnlijk dat er langdurig maatregelen getroffen moeten worden om corona onder controle te houden. Dat betekent niet alleen vaccineren maar ook zaken als testen, in isolatie gaan bij besmetting en goed ventileren. Er moet rekening gehouden worden met de noodzaak van regelmatige boostercampagnes om de immuniteit onder de bevolking op peil te houden.

Ondertussen waarschuwen experts dat er waarschijnlijk zeer strenge maatregelen nodig zijn om omikron te bedwingen en dat de volgende besmettingsgolf die deze variant veroorzaakt groter kan worden dan eerdere golven en vermoedelijk gepaard gaat met ernstige ziektegevallen. De Britse regering streeft er naar voor eind januari alle volwassenen een booster aan te bieden.

cc-foto: Geoff Henson; The National Covid Memorial Wall in Londen.