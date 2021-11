Corona-ellende nog lang niet voorbij: ‘Nog twee jaar’

We zitten de komende twee jaar nog in de corona-ellende, denkt arts-microbioloog Inge Huijskens. “Ik hóu graag hoop, maar mijn boodschap is weinig hoopvol inderdaad”, erkent ze in een interview met de Gelderlander.

Huijskens baseert haar voorspelling op de aanname dat iedereen eerst in aanraking moet zijn geweest met het virus, “het liefst door middel van vaccinatie”. Daarnaast is het volgens haar nodig dat de zorg beter wordt geëquipeerd voor de toestroom van coronapatiënten. Zolang dat niet het geval is, blijft het dweilen met de kraan open.

Nu dreigen de ziekenhuizen door het vertrek van personeel al te bezwijken onder lagere patiëntenaantallen dan in het begin van de pandemie. Huijskens houdt dan ook haar hart vast voor een ‘twindemie’, oftewel twee epidemieën naast elkaar: corona en griep. “Als influenza er nog eens bovenop komt, dan heb je één drama in de zorg”, zegt ze.

Huijskens’ voorspelling dat we voorlopig nog niet klaar zijn met corona sluit aan bij de uitspraken die Jaap van Dissel afgelopen weekend tegen de NOS deed. De directeur van het RIVM verwacht dat Nederland nog jaren te maken blijft houden met nieuwe coronavarianten.

De hoop is dat de impact van het rondgaan van het virus na verloop van tijd kleiner wordt. Vaccinaties zorgen er nu bijvoorbeeld al voor dat mensen die anders in het ziekenhuis zouden zijn beland, minder ziek worden.

“Het vaccin werkt als een tierelier”, meent Huijskens, die daarbij wel aantekent dat een inenting niet 100 procent bescherming biedt. “We weten dat het coronavaccin voor iets van 95 tot 97 procent beschermt tegen ernstige ziekte.”

Het blijft ondertussen een kwestie van noodverbanden aanleggen. Zolang de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames telkens weersnel blijven oplopen, zijn we nog niet van de coronamaatregelen en zorginfarcten af.

In de toekomst moeten betere behandelingen helpen om de zorg overeind te houden. Zo keurde de Britse toezichthouder op de geneesmiddelen vorige week een coronapil goed, die ervoor kan zorgen dat kwetsbare patiënten minder ziek worden.