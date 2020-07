Corona-experiment met duizenden bezoekers in sport- en concerthal

Video van het afscheidsoptreden van Kiss in de Arena Leipzig, mei 2019.

In Duitsland nemen 4000 bezoekers van tussen de 18 en 50 jaar oud deel aan een experiment dat informatie moet opleveren om concerten voor een groot publiek weer mogelijk te maken. De vrijwilligers krijgen apparaatjes om hun nek waarmee bewegingen en onderlinge afstanden worden geregistreerd. Hun handen worden ingesmeerd met een desinfecterend middel dat tevens werkt als UV-herkenningsmiddel om te kunnen achterhalen welke oppervlakken ze aanraken. Daarnaast worden er met rookmachines dampen in de zaal gespoten die de verspreiding van aerosols in kaart moeten brengen. Via die kleine druppels wordt het virus verspreid.

Het doel van het Restart-19 onderzoek is om te achterhalen hoe na 30 september grootschalige concerten en sportwedstrijden met veel bezoekers kunnen worden gehouden zonder dat ze de volksgezondheid in gevaar brengen. In Duitsland geldt nu een maximum bezoekersaantal van 1000. De leider van het onderzoek verklaart tegenover The Guardian dat gezocht wordt naar een middenweg tussen het ‘oude’ en ‘nieuwe normaal’.

Het een miljoen euro kostende onderzoek wordt uitgevoerd door wetenschappers en gefinancierd door de deelstaten Saksen en Saksen-Anhalt. Het vindt op 22 augustus plaats in een overdekte sport- annex concerthal in Leipzig met alleen maar zitplaatsen. Arena Leipzig heeft een capaciteit van 12.000 bezoekers. De artiest die optreedt is Tim Bendzko die een aantal jaren geleden wereldberoemd werd in Duitsland met zijn toepasselijke hit ‘Nur noch kurz die Welt retten’.

Om te voorkomen dat het experiment uitloopt op een zogeheten superspreading event moeten alle deelnemers zich vooraf laten testen. Wie geen bewijs van een negatieve uitslag kan overleggen, wordt niet toegelaten. De bezoekers moeten ook een gezichtsmasker dragen. Er worden drie scenario’s uitgeprobeerd. Bij het eerste komen de bezoekers de hal op gebruikelijke wijze binnen door twee ingangen, bij de tweede keer worden ze verspreid via acht entrees en de derde keer is het maximumaantal 2000 en wordt iedereen zo geplaceerd dat er sprake is van voldoende afstand.

Er hebben zich inmiddels 22.000 vrijwilligers gemeld.