Corona-explosie bij Gronings studentencorps Vindicat

Vijftien leden van de beruchte studentenvereniging Vindicat in Groningen blijken besmet met het coronavirus. Als gevolg van de uitbraak is de sociëteit aan de Grote Markt tot minstens woensdag gesloten. De vereniging verwachtdat het aantal besmettingen zal toenemen omdat nog niet alle uitslagen bekend zijn.

De besmetting heeft volgens Vindicat-voorzitter Giezen niet tijdens de introductieperiode plaatsgevonden, zegt hij tegen RTV Noord:

‘Het gaat om ouderejaars-leden, die geen rol hebben gehad gedurende de introductieweek’, zegt Giezen. Wel zijn de besmette leden in het sociëteitsgebouw geweest. De GGD start een contactonderzoek. Vindicat heeft daarnaast contact met de Hanzehogeschool, de Veiligheidsregio Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen, om de situatie beter in kaart te brengen. De besmette leden zijn in quarantaine geplaatst.