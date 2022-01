Corona gaat nooit meer weg, betekent dat het definitieve einde van bingo-avonden?

Corona zou verdreven worden door vaccinatie maar dat blijkt minder goed te werken dan gehoopt. Nu begint de opvatting post te vatten dat corona nooit meer zal verdwijnen. Dat betekent mogelijk ook dat sommige maatregelen of adviezen voor altijd van kracht blijven. En dat mensen die tot de risicogroepen behoren, denk aan alle 50-plussers, het risico op besmetting zoveel mogelijk zullen willen mijden.

In Engeland wordt daarom de vraag opgeworpen of de bingo-traditie de pandemie wel gaat overleven. Het volksvermaak is vooral erg populair onder het oudere deel van de bevolking. Maar met z’n allen een hele avond in een zaal zitten tussen mensen die bingo! schreeuwen, wie heeft daar nog trek in?

De baas van de keten Mecca Bingo denkt dat de bingobehoefte niet zal verdwijnen door het virus. Toen de maatregelen afgelopen zomer versoepeld werden, was er meteen een opleving merkbaar. Het publiek dat zich aangetrokken voelt tot het mild verslavende kansspel waagde de gok en kwam weer opdraven. Maar nu duurt het langer. “Ons publiek is voorzichtiger dan de rest van de bevolking,” zegt hij tegen The Independent. “Bingo is voor veel mensen onderdeel van hun wekelijkse routine maar we snappen dat het voor hen langer duurt om het vertrouwen terug te krijgen.”

In theorie is bingo, of kienen zoals het in het zuiden van Nederland, wordt genoemd ook online te spelen maar dat is niet voor iedereen te doen. Het alternatief is, met in acht nemen van de maatregelen, toch weer bijeenkomsten in zeer kleine kring organiseren. Dat kan nog aantrekkelijk zijn als bijvoorbeeld, zoals eerder deze maand, de koning zelf voor bingomaster speelt. Dus hij weet nu wat hem te doen staat.

De agenda van Willem-Alexander en Máxima is leger dan ooit. Genoeg tijd dus om vrijwilligerswerk te doen. https://t.co/TkrI2uZZo9 pic.twitter.com/7fkboUVcvu — Josine Droogendijk (@josineevers) January 24, 2022

cc-foto: I-5