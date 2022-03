Corona heeft nu ook meest afgelegen eilanden bereikt

Twee jaar lang lukte het om het coronavirus buiten de deur te houden, maar op Rēkohu – ook wel de Chathameilanden genoemd – zijn de eerste besmettingen nu dan toch vastgesteld. De eilanden liggen zo’n 800 kilometer ten oosten van Nieuw-Zeeland en hebben ongeveer 600 inwoners.

Vooralsnog gaat het om twee eilandbewoners die het virus hebben opgelopen. Een van hen is onlangs nog van het eiland af geweest. Volgens burgemeester Monique Croon is een deel van de inwoners bezorgd dat het virus zich nu over de eilanden zal verspreiden, maar volgens Croon is Rēkohu al twee jaar voorbereid op dit scenario. Zo is er al sinds het begin van de pandemie een wekelijkse eilandraad waarbij de overheid met inheemse leiders en gezondheidsinstanties de coronaplannen doorneemt.

Dat de eilanden tot nu toe gevrijwaard bleven van besmettingen, is omdat ze net als andere coronavrije eilanden als Nauru en Tokelau profiteerden van een uitgestrekte oceaan als grens. Het grote verschil is echter dat de Chathameilanden bij Nieuw-Zeeland horen en burgers op zowel de kleine eilanden als de grote van Nieuw-Zeeland heen en weer kunnen reizen. De twee besmette personen zijn in quarantaine geplaatst.

cc-foto: Villa Mittienen