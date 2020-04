Corona in 40 procent verpleeghuizen, grote zorgen personeel

Verpleeghuizen worden zwaar getroffen door de corona-uitbraak. In zeker 40 procent van de verpleeghuizen was er eind maart al een besmetting, heeft Jaap van Dissel van het RIVM verklaard in de Tweede Kamer. De kans is groot dat het percentage inmiddels verder is opgelopen. De NOS meldt:

Hoeveel besmettingen het precies betreft is niet duidelijk, omdat is afgesproken dat alleen de eerste gevallen in een instelling worden gemeld. Dat zijn tot nu 1900 gevallen, maar het werkelijke aantal ligt vrijwel zeker hoger. Er wordt gewerkt aan beter onderzoek. Tot 1 april zijn er 281 sterfgevallen gemeld vanuit verpleeghuizen.

In het Joodse zorgcentrum Beth Shalom in Amsterdam-Buitenveldert zijn al vijftien bewoners bezweken, meldt het AD. Daarnaast zijn mogelijk 22 andere bewoners met het virus besmet.

Werknemers van verpleeghuizen maken zich ondertussen grote zorgen. Zij raken ook besmet, omdat er voor hen onvoldoende beschermende middelen beschikbaar zijn. Ook zijn bang dat zij mensen onbedoeld aansteken. “Je speelt Russisch roulette. Je kunt alleen hopen dat je niks oppikt of doorgeeft”, verklaart een verpleegkundige tegenover het AD.

Ook thuiszorgmedewerkers en wijkverplegers gaan nog altijd onbeschermd langs bij ouderen en zieken. Daardoor lopen mensen die toch al kwetsbaar zijn, extra risico. “Als je ervoor kiest dan niet te werken, ontzeg je hulpbehoevenden zorg. Maar als je wel gaat werken, loop je het risico als besmettingsbron te fungeren”, aldus voorzitter Gerton Heyne van beroepsvereniging V&VN tegenover NRC Handelsblad. Volgens de vereniging zoeken verzorgers inmiddels hun toevlucht tot mondmaskers uit de bouwmarkt en vuurwerkbrillen.

Dit is zo schandalig dat ik t even gratis deel. Thuiszorgmedewerkers die onbeschermd bij ouderen en zieken langsgaan, hen kunnen besmetten en zichzelf besmetten. En niet getest worden. pic.twitter.com/soLkgHIz24 — weedanrc (@frederiekweeda) April 7, 2020