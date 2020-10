Corona keert terug bij herstelde patiënten en slaat harder toe; Nederlandse vrouw (89) overleden

Een 89-jarige vrouw is overleden na voor de tweede keer besmet te zijn geraakt met het coronavirus. De vrouw leed aan een vorm van beenmergkanker waardoor haar immuunsysteem verzwakt was. Dat meldt de NOS:

De patiënte meldde zich dit jaar op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in het zuiden van het land. Ze had koorts en hoestte zwaar. De vrouw testte positief voor het coronavirus. Na vijf dagen waren de ziekteverschijnselen voorbij en werd ze uit het ziekenhuis ontslagen. Ze hield alleen last van vermoeidheid. Twee maanden later begon voor haar een nieuwe chemokuur. Na twee dagen kreeg de patiënte weer koorts, begon te hoesten en werd kortademig. Ze werd opnieuw opgenomen en testte opnieuw positief. De patiënte testte twee keer negatief op antistoffen tegen het virus in haar bloed. Op dag 8 van de opname verslechterde haar toestand sterk en twee weken later overleed ze.

Gevallen van herbesmetting zijn voor zover bekend zeer zeldzaam. Het is de eerste keer dat iemand overleden is na een tweede besmetting. In de VS is een 25-jarige man voor de tweede keer besmet en waren de gevolgen veel ernstiger dan de eerste keer. Hij moest in een ziekenhuis opgenomen en kunstmatig beademd worden. De man was eerst positief bevonden in april maar bleek bij twee latere tests het virus niet meer onder de leden te hebben. In juni kreeg hij opnieuw de bekende symptomen van besmetting met het coronavirus, zoals hoofdpijn, koorts, diarree, duizeligheid en hoesten. Uit genetisch onderzoek is gebleken dat hij met twee verschillende varianten van het virus besmet is geraakt. Wetenschappers benadrukken dat uit dit ene geval geen algemene conclusies getrokken mogen worden.

Een mogelijke verklaring voor de ernst van de tweede besmetting is dat hij een hogere dosis van het virus heeft ontvangen. Medici drukken mensen die al besmet zijn geweest dan ook op het hart zich aan de maatregelen te houden. De herbesmetting roept daarnaast vragen op over de effectiviteit van een vaccin en de strategie van groepsimmuniteit. Recent Fins onderzoek wijst uit dat afweerstoffen tegen het virus tot vier maanden in het lichaam aanwezig blijven. Maar dat lijkt niet altijd het geval te zijn.

De wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt ondertussen opnieuw tegen het nastreven van groepsimmuniteit, een strategie die vooral populair is in landen en groepen die niet over willen gaan tot strenge maatregelen. “Een gevaarlijk virus dat we nog niet geheel begrijpen rond laten waren is onethisch”, zegt directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesu. Hij legt uit dat groepsimmuniteit alleen maar mogelijk valt te bereiken via massale vaccinaties. “De groepsimmuniteit tegen mazelen bijvoorbeeld bereik je als 95 procent van de bevolking gevaccineerd is. De resterende 5 procent wordt dan beschermd door het feit dat het virus zich niet kan verspreiden door gevaccineerde deel van de bevolking. Met andere woorden: groepsimmuniteit bereik je door mensen te beschermen tegen een virus, niet door ze er aan bloot te stellen. Groepsimmuniteit is nog nooit in de geschiedenis gebruikt als strategie tegen een virusuitbraak, laat staan tegen een pandemie.” Toepassing ervan zou onnodige besmettingen, onnodig lijden en onnodige doden betekenen.

cc-foto: Elvert Barnes