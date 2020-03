Corona-maatregel Trump creëert infectiebroeinest op luchthavens

Terwijl de coronapandemie genadeloos om zich heen slaat en experts wereldwijd waarschuwen zo veel mogelijk afstand van andere mensen te houden, staan Amerikanen op luchthavens massaal op elkaar gepakt in ellenlange wachtrijen. De door president Trump verplichte corona-screenings zorgen voor bottlenecks bij net gearriveerde Amerikaanse reizigers.

De nieuwe maatregel van Trump houdt in Amerikanen die terugkomen uit het buitenland, verspreid worden over dertien verschillende luchthavens. Reizigers uit Europese landen zijn sinds eerder deze week niet meer welkom in de VS. Maar dat de spreiding van alleen Amerikanen over die dertien luchthavens rampzalig dreigt uit te pakken, is te zien op de vele foto’s en video’s die door reizigers op sociale media gedeeld worden.

Coronavirus screening at U.S. Airports causes 7-Hour wait in crowded lines. https://t.co/YH1BgiNbco pic.twitter.com/I3XWSg04Mp — Breaking Aviation News (@breakingavnews) March 15, 2020

Op O’Hare International Airport in Chicago in de staat Illinois, een van de dertien aangewezen luchthavens, worden door vliegveldmedewerkers desinfecterende doekjes uitgedeeld. Gouverneur van Illinois J.B. Pritzker richt via Twitter zijn woede tot de Amerikaanse president Trump en vicepresident Pence:

De drukte en rijen op O’Hare zijn onaanvaardbaar en moeten onmiddellijk worden aangepakt. @RealDonaldTrump @VP aangezien dit het enige communicatiemiddel is waar je op kijkt – je moet NU iets doen. Deze mensenmassa wacht om door de douane te komen, die valt onder federale jurisdictie. […]De federale overheid moet haar s@#t voor elkaar krijgen. NU.

The crowds & lines O’Hare are unacceptable & need to be addressed immediately.@realDonaldTrump @VP since this is the only communication medium you pay attention to—you need to do something NOW. These crowds are waiting to get through customs which is under federal jurisdiction — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) March 15, 2020