Corona-nabestaanden: Boris Johnson negeert ons

Boris Johnson weigert de nabestaanden te ontmoeten van Britten die zijn overleden aan het nieuwe coronavirus. De Covid-19 Bereaved Families for Justice group vermoedt dat de Britse premier niet met hen wil praten vanwege de kritiek die de organisatie van nabestaanden heeft op het coronabeleid van de Conservatieve regering, schrijft The Independent.

Hannah Brady, die haar vader verloor, meent dat er veel levens gered hadden kunnen worden als de Britse regering eerder naar de Wereldgezondheidsorganisatie WHO had geluisterd. “Als de lockdown een week eerder van kracht was geworden, zou Covid-19 niet zo wijdverbreid zijn geweest in ons land.” De kritiek op de regering komt haar online op doodsbedreigingen te staan. Ook ontvangt ze berichten van corona-ontkenners die denken dat de ziekte een hoax is.

De organisatie van nabestaanden bestaat uit 1.450 mensen die iemand zijn verloren aan het coronavirus. Op de brieven die de organisatie aan Johnson schreef, kwam slechts een kort antwoord. “We hebben een ontvangstbevestiging van twee regels gekregen. De regering vond het niet eens de moeite waard om ons te condoleren”, aldus een andere nabestaande, Charlie Williams.

De oppositie heeft geen goed woord over voor de wijze waarop de regering de nabestaanden behandelt. “Het is onacceptabel dat de nabestaanden op een muur van onverschilligheid stuiten. De minister-president moet naar deze families luisteren en hun zorgen serieus nemen”, meent Layla Moran, Lagerhuislid namens de Liberal Democrats.