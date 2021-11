Corona-ontkenner Doutzen Kroes toucheerde wel ruim corona-steun

Fotomodel en tevens miljonair Doutzen Kroes gaat op Instagram regelmatig tekeer. Ze houdt haar zeven miljoen volgers voor dat de pandemie helemaal niet zo erg is, als die zelfs al bestaat. Dat kwam haar op kritiek te staan. Afgelopen zomer klaagde ze nog dat ze zich buitengesloten voelt door “het systeem”, waar ze overigens weinig vertrouwen in heeft. Burgers die zich aan de maatregelen houden zijn slechts makke schapen, in haar ogen. Dat ligt anders als er gecashed kan worden. Zakenglossy Quote achterhaalde dat Kroes ondertussen wel haar hand ophield voor de speciale corona-steun van “het systeem”:

Doutzen Kroes meldde zich met haar AHAU Gele Zon B.V. vijf rondes lang bij het UWV om NOW-steun te ontvangen. In totaal werd er € 18.817 op Kroes’ rekening bijgeschreven, bedoeld om haar de ongetwijfeld opdracht-armere coronawinter door te slepen. Waarom, in godsnaam? Die vraag dringt zich alleen al vrij praktisch op, als je stilstaat bij het vermogen van het model; onze laatste schatting is € 29 miljoen. Een zesnullenbedrag waarbij je de zin in al het papierwerk voor zo’n fooitje van de belastingbetaler direct vergaat.

Media-criticus Zeikschrift ging al eerder in op de onverantwoordelijke beweringen van Kroes.

cc-foto: Tim Reckmann