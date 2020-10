Corona-ontkenner Trump hapt naar adem bij terugkeer in Witte Huis

Donald Trump voelt zich naar eigen zeggen beter dan twintig jaar geleden. Dat roept de vraag op hoe beroerd de met sars-cov-2 besmette president er in 2000 aan toe was. Op beelden van maandagavond is duidelijk zichtbaar hoe hij naar adem hapt.

Pres. Trump arrived back at the White House, and removed his mask, following several nights at Walter Reed Medical Center. The president left Walter Reed on Monday evening despite not having completed his full COVID-19 treatment. https://t.co/yjvZFDyiDK pic.twitter.com/SqdJuFbK7h — ABC News (@ABC) October 6, 2020

Trump trok bij terugkeer in het Witte Huis meteen zijn mondkapje af. Dat doet het ergste vrezen voor de gezondheid van de honderden mensen die in de ambtswoning van de president werken. De afgelopen week is het Witte Huis een brandhaard van besmettingen geweest. Verscheidene medewerkers van de president zijn met het coronavirus besmet. Zo testte woordvoerder Kayleigh McEnany maandag nog positief voor het virus.

De president die vrijdag nog vreesde voor zijn leven, bagatelliseert het gevaar van het virus inmiddels weer. “Wees niet bang voor Covid”, twittert hij. Sinds het begin van de epidemie zijn er op zijn minst 210.000 Amerikanen aan Covid-19 overleden.

Zondag reed Trump al langs supporters die buiten het ziekenhuis stonden – volgens deskundigen een uiterst onverantwoordelijke stunt. “Uit zijn acties blijkt dat hij het virus meer dan ooit tevoren ontkent en dat hij vastbesloten is om alle maatregelen te negeren die het virus zouden kunnen vertragen”, schrijft CNN.

Claudia Conway, de dochter van Trump-adviseur Kellyanne Conway, schrijft op TikTok dat het nog altijd slecht gaat met de president. Voor veel Amerikanen is de 15-jarige de afgelopen week een betrouwbaarder bron gebleken dan allerhande officiële zegslieden van het Witte Huis.

Het vertrouwen van het Amerikaanse volk in Trump is de afgelopen week verder afgenomen. Volgens verkiezingsstatistiekenexpert Nate Silver is de kans nu 18 procent dat de president volgende maand wint van zijn Democratische concurrent Joe Biden.