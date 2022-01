Corona-ontkenner Willem Engel raakt Twitter-account kwijt

Corona-ontkenner Willem Engel probeert regelmatig tevergeefs anderen de mond te snoeren, maar nu is hem zelf het zwijgen opgelegd. Twitter heeft het account van de viruswaanzinnige sekteleider opgeschort. Een ander account van Engel werd al eerder geblokkeerd.

De vermoedelijke aanleiding voor de opschorting is dat Engel dit weekend de adresgegevens van Sigrid Kaag deelde. Kaag besloot aangifte te doen tegen Engel. Enkele dagen daarvoor had de D66-leider al een complotextremist met een brandende fakkel aan haar deur gehad.

Volgens de voorwaarden van Twitter is het ook niet toegestaan om “onjuiste of misleidende informatie over covid-19” te delen. Engel verspreidt al vrijwel vanaf het begin van de pandemie desinformatie over corona.

Engel heeft aangekondigd dat hij naar de rechter zal stappen om zijn account terug te krijgen. Of dat gaat lukken is de vraag. De corona-ontkenner verliest bijna al zijn rechtszaken.