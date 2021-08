Corona-ontkenners schoppen stennis in ziekenhuizen

Nederlandse ziekenhuizen hebben last van corona-ontkenners die schelden en weigeren zich te laten testen. Dat meldt het AD dat een rondgang langs de ziekenhuizen maakte. Vrijwel alle coronapatiënten die worden opgenomen, zijn niet (volledig) gevaccineerd.

In het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk zijn er ‘boze patiënten die het onze collega’s niet makkelijk maken door te weigeren om onze aanwijzingen op te volgen’. Woordvoerder Sandra de Jong: ,,Dit is voor de collega’s die het afgelopen coronajaar zoveel ellende voorbij hebben zien komen een hard gelag.’’