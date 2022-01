Corona-ontkenners vernielen kantoor Duitse minister Volksgezondheid

Vandalen hebben afgelopen weekend het kantoor van de nieuwe Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach vernield. Bij de aanval op zijn lokale kantoor in Keulen werden de ramen ingeslagen. Ook lieten de aanvallers teksten achter als ‘Moordenaar’, ‘Psychopaat’ en ‘Minister van Ziekte’. Begin december lieten antivaxxers ook al leuzen achter op zijn kantoor, in april werd zijn auto met verf besmeurd.

De SPD’er Lauterbach, die arts, epidemioloog en gezondheidseconoom is, is sinds het begin van de pandemie een populaire politicus geworden. Via sociale media deelt hij informatie over nieuwe wetenschappelijke inzichten over het virus, en ook in televisieprogramma’s is hij een graag geziene gast. Zelfs conservatieve politici, zoals de invloedrijke Beierse minister-president Markus Söder, pleitten ervoor om Lauterbach minister te maken.

Dat Lauterbach consequent aandrong op strenge maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen, heeft er echter ook toe geleid dat hij een mikpunt is geworden van corona-ontkenners. De SPD’er gaat ervan uit dat de nieuwe aanval uit zijn kantoor weer uit deze hoek komt. “Deze mensen vertegenwoordigen onze samenleving niet”, zei hij in een reactie. “De grote meerderheid houdt elkaar vast en probeert om alles te doen tegen deze pandemie.”

Ook het kantoor van Marco Wanderwitz (CDU) werd vernield rond Oud en Nieuw: rechts-extremistische corona-ontkenners sloegen de ramen in. De christendemocraat beschouwt de aanval als het bewijs dat extreemrechts gewelddadiger wordt. Hij wees erop dat de extreemrechtse groep de Vrije Saksen al maanden “de samenleving vergiftigt”. De Vrije Saksen worden gesteund door de rechts-radicale partij AfD en de neonazistische Nationaldemokratische Partei Deutschlands.