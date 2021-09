Corona-patiënt die uit ziekenhuis werd ‘bevrijd’ door anti-vaxxers overlijdt

Geen video? Klik hier.

In Ierland is de 75-jarige oud-dj Joe McCarron overleden aan de gevolgen van besmetting met het corona-virus. McCarron was onderwerp van een verbijsterende actie door anti-vaxxers. De man, zelf corona-ontkenner, werd op 14 september overgehaald het ziekenhuis te verlaten door de in Ierland woonachtige anti-vaxxer en extreemrechtse activist Antonio Mureddu.

De Italiaan verspreidde beelden van zijn actie online. Hij had McCarron wijsgemaakt dat het ziekenhuis hem wilde ‘opsluiten’ op de intensive care en dat hij daar zou sterven. Ziekenhuispersoneel dat protesteerde tegen de actie werd uitgescholden en geïntimideerd door de anti-vaxxers. Artsen waarschuwden dat het leven van McCarron gevaar liep als hij zich aan de medische zorg onttrok.

Twee dagen na de ‘bevrijding’ keerde McCarron met ernstige ademhalingsklachten terug in het ziekenhuis. Vrijdag overleed hij. De politie stelt een onderzoek in naar de actie van de Italiaanse fascist. De nabestaanden hebben hun afschuw uitgesproken over de actie van de anti-vaxxers. Ze boden ook excuses aan aan het ziekenhuispersoneel en bedankten hen voor alle zorg.

De Italiaan maakt deel uit van de Freedom on the Land Movement, een extremistische libertaire groepering die er onder meer vanuit gaat dat wetten alleen maar gelden voor hen die er mee instemmen. De beweging is voortgekomen uit Amerikaanse racistische anti-overheidsgroeperingen.