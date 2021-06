Corona roeit andere ziektes uit

Al meteen aan het begin van de coronapandemie verwachtte menige deskundige dat de anti-coronamaatregelen er ook toe zouden leiden dat andere ziektes zich minder makkelijk zouden kunnen verspreiden. Na ruim een jaar kunnen we vaststellen dat die verwachting is uitgekomen.

Nadat de griepepidemie van 2020 al mild verliep door de in maart ingevoerde social distancing-maatregelen, was er deze winter voor het eerst geen griepepidemie. Het ErasmusMC kwam in de periode van 28 september 2020 tot en met 23 mei 2021 helemaal geen influenzavirussen meer tegen. Ook het aantal griepachtige klachten lag veel lager dan in voorgaande jaren, zo blijkt uit cijfers van het RIVM.

Ook andere ziekteverwekkers hebben het zwaar door alle maatregelen. Zo lijkt er in 2020 en 2021 veel minder vaak kinkhoest voor te komen dan in eerder jaren. Volgens cijfers van het RIVM komt de bacteriële luchtweginfectie het afgelopen jaar nauwelijks meer voor. Seizoenscorona- en rhinovirussen die verkoudheid veroorzaken, zijn er nog wel sporadisch.

De gezondheidsautoriteiten in andere landen zien hetzelfde. “Dit hebben we nooit eerder gezien”, zegt de Australische hoogleraar infectieziekten Peter Collignon tegen The Sydney Morning Herald. Hij vermoedt dat de afname niet alleen het gevolg is van meer afstand houden en handen wassen, maar ook van het sluiten van de grenzen. In de staat Nieuw-Zuid-Wales werden dit jaar tot nu toe dertig griepgevallen vastgesteld. In 2019 waren dat er in de eerste vijf maanden van het jaar bijna 42.000.

cc-foto: Victoria_Borodinova