Corona-test vanaf 1 juni voor iedereen beschikbaar

Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland worden getest op het coronavirus. Dat meldt de NOS. Wie vanaf Tweede Pinksterdag symptomen van COVID-19 heeft, kan zich melden voor een afspraak bij de GGD. Wie ernstige klachten heeft of kwetsbaar is, wordt wel nog steeds aangeraden eerst de huisarts of het ziekenhuis te bellen.

De GGD laat weten dat een besluit om wel of niet te testen, vanaf nu wordt genomen door degene die een test wel. Oftewel: er is geen doorverwijzing van een arts nodig en er is geen GGD-medewerker die je ervan weerhoudt een test af te nemen. Maar er wordt wel benadrukt dat het geen enkele zin heeft om uit voorzorg om een test te vragen, wanneer er geen sprake is van klachten.

Die corona-symptomen zijn onder meer: koorts, hoesten, vermoeidheid, kortademigheid, keelpijn, verkoudheidsklachten en spierpijn. Ongeveer 24 uur na het afnemen van de test, volgt de uitslag. Wie positief getest wordt, krijgt de opdracht twee weken in thuisquarantaine te gaan en er wordt een bron- en contactonderzoek gedaan om uit te zoeken waar de besmetting is opgelopen en op wie het mogelijk nog meer is overgedragen.

De testcapaciteit bedraagt vanaf 1 juni dertigduizend stuks per dag. Volgens de RIVM is dat ruim voldoende om iedereen met klachten te testen. De verwachting is dat tussen de 2 en 8 procent van de tests positief is. Door vanaf 1 juni veelvuldig te testen, wil het kabinet nieuwe corona-brandhaarden sneller in beeld krijgen en bedwingen. Die aanpak is noodzakelijk om de verwachte tweede corona-golf later dit jaar tot een minimum te beperken.

cc-foto: defense.gov