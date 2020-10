Corona-uitbraak Ierland te herleiden naar één nauwelijks gevuld vliegtuig

Een Covid-uitbraak in Ierland afgelopen zomer, is te herleiden naar één 7 uur durende vlucht. Dat is de uitkomst van een uitgebreid onderzoek naar hoe 59 verschillende mensen uit dezelfde regio plotseling besmet konden raken. Aan boord van het vliegtuig zelf bevonden zich slechts 49 passagiers.

Van de passagiers bleken er uiteindelijk 13 besmet, die het virus op hun beurt nog eens aan 46 anderen doorgaven. Twee dagen nadat het vliegtuig landde in Ierland, werden de eerste mensen ziek, de rest volgde in de dagen erop. Gezien de incubatietijd van Covid-19 kan het zijn dat de eerste zieken al besmet waren voor ze aan boord gingen, van de anderen is het aannemelijk dat de besmetting aan boord van het vliegtuig is begonnen.

Opmerkelijk is dat een aantal van de uiteindelijk besmette passagiers aan boord niet bij elkaar in de buurt had gezeten, voor en na de vlucht niet langdurig bij elkaar is geweest en daarbij ook de hele vlucht een mondkapje heeft gedragen. Het vliegtuig zelf was maar voor 17 procent van de beschikbare capaciteit gevuld en de passagiers waren verspreid over het hele toestel. Van de 13 besmette passagiers droegen er 4 geen mondkapje, waaronder een kind.

Het Ierse onderzoek onderstreept nog eens het belang van het bron- en contactonderzoek bij het in kaart brengen van besmettingen. Ook laat het zien dat vliegverkeer, hoewel nog altijd toegestaan en veilig geacht, een grote besmettingsbron kan zijn. Ook in Nederland zijn geen aanvullende maatregelen voor het vliegverkeer. Het kabinet volgt daarin het advies van het RIVM die zegt dat er geen maximum nodig is aan het aantal passagiers dat in een vliegtuig mee kan, zolang alle passagiers maar een mondkapje dragen.

Bron: BGR / cc-foto: Chad Davis