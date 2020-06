Corona-uitbraak zorgcentrum Arnhem: ‘Verboden mondkapjes te dragen’

In een verzorgingshuis in Arnhem heeft een corona-uitbraak onder medewerkers plaatsgevonden. 14 personeelsleden zitten ziek thuis, daarnaast zijn een aantal bewoners besmet met het virus. Volgens enkele medewerkers wordt het personeel verboden mondkapjes te dragen, een woordvoerder van het zorgcentrum bestrijdt dat. De SP heeft om een spoeddebat in de gemeenteraad gevraagd.

Volgens SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink wordt de uitbraak in het verzorgingshuis ‘onder de pet gehouden’. Hij laat weten dat gezonde medewerkers van zorgcentrum Waalstaete zich bij zijn partij gemeld hebben. Ze moeten weer aan het werk nadat een groot aantal collega’s ziek is geworden en ook een onbekend aantal bewoners aan het coronavirus is overleden, maar moeten dat zonder beschermingsmateriaal doen. ‘Ze hebben een spreekverbod en mogen niet praten. Ze zijn heel erg bang,’ aldus Elfrink.

Een woordvoerder van de zorginstelling ontkent die beschuldiging tegenover Omroep Gelderland. Volgens haar draagt het personeel ‘gewoon mondkapjes bij een besmetting’ en worden de voorgeschreven richtlijnen gevolgd. Ze bevestigt het aantal zieke werknemers, maar wil niets kwijt over de genomen maatregelen, noch over het exacte aantal overleden bewoners als gevolg van Covid-19: ‘Het zijn er een paar.’

Beeld: Google Streetview