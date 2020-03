Corona-uitkering voor zes miljoen Australiërs om crisis te voorkomen

Ruim zes miljoen Australiërs ontvangen per direct een eenmalige uitkering van 750 dollar (ongeveer 427 euro). Die is bedoeld om de economische klap veroorzaakt door het coronavirus op te vangen. Dat heeft de Australische premier Scott Morrisson laten weten in een speciaal ingelaste toespraak. De eenmalige toelage geldt voor mensen die momenteel al een uitkering ontvangen en weinig te besteden hebben, bijvoorbeeld vanwege werkloosheid of pensionering.

Met de maatregel hoop de Australische overheid een recessie te voorkomen. Kleine bedrijven, waaronder touroperators, krijgen belastingvoordeel: aankopen tot 150.000 dollar kunnen als aftrekpost worden aangemerkt. Daarnaast kunnen kleine en middelgrote bedrijven een aanvraag doen voor een beurs om personeel in dienst te houden.

Zzp’ers die niet aan het werk kunnen omdat ze ziek zijn geworden, of gevraagd worden in zelf-quarantaine te gaan, kunnen aanspraak maken op de Ziektewet om zo financieel gecompenseerd te worden. ‘Deze maatregel is bedoeld om Australiërs aan het werk te houden,’ zei Morrisson. ‘Deze maatregel is om bedrijven in bedrijf te houden en om te zorgen dat de Australische economie hier sterker uitkomt.’