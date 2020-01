Corona-virus: miljoenenstad in quarantaine

In de Chinese stad Wuhan is paniek uitgebroken nadat de stad met zo’n 11 miljoen inwoners werd afgesloten in een poging het dodelijke Corona-virus onder controle te krijgen. De schappen van de supermarkt zijn leeg en gezichtsmaskers zijn compleet uitverkocht. Inwoners van de stad bereiden zich voor op het besmettelijke virus.

Op donderdag hebben de autoriteiten alle bussen, veerboten, het metrosysteem, treinstations en de luchthaven afgesloten voor reizigers. Benzinestations werden overweldigd door mensen die brandstof kwamen tanken voor reserves. De stad is in quarantaine gesteld nadat 571 mensen zijn besmet met het virus, dat uit dezelfde familie virussen van het SARS-virus komt. Het heeft bijna alle provincies van het land bereikt, maar ook in de VS, Taiwan, Korea, Thailand en Hong Kong is het virus al opgedoken. Volgens de Chinese autoriteiten liggen er momenteel 95 patiënten in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Hong Kong-functionarissen kondigden aan dat er twee locaties, waaronder een voormalige militaire kazerne, worden gebruikt als quarantainegebieden voor mensen die mogelijk in contact zijn gekomen met dragers van het Corona-virus.

Tot nu toe zijn 17 mensen gestorven sinds het virus eind december werd ontdekt. De slachtoffers komen allemaal uit de provincie Hubei, waarvan Wuhan de hoofdstad is. Veel van de sterfgevallen woonden in Wuhan, waar een vismarkt de vermoedelijke bron van het virus is. Op de markt worden naast vis ook andere dieren, zoals slangen verkocht. Mogelijk zijn slangen de oorspronkelijke bron van het virus, meldt CNN. Wetenschappers geloven dat het waarschijnlijk van een dier op een mens is overgedragen en waarschuwen dat het verder zou kunnen muteren.