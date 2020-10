Corona voelt zich niet serieus genomen

Druktemaker Pieter Derks had een ontmoeting met corona. Ze was terneergeslagen. “Het was een klap in haar gezicht geweest toen ze maandag hoorde dat er geen persconferentie kwam. De moed was haar in de schoenen gezonken. En toen ze gisteravond had zitten kijken naar het oploopje, zoals Mark Rutte het noemde, was ze ronduit beledigd geweest. Ze voelde zich niet serieus genomen. Waar was het respect, de angst die ze ons tot nu toe zo goed had weten in te boezemen?”