Corona zorgt voor grootste Russische bevolkingsafname in vredestijd

In Rusland is de natuurlijke bevolkingsgroei met 997.000 mensen afgenomen tussen oktober 2020 en september van dit jaar. De voornaamste oorzaak daarvan is het schrikbarend hoge aantal Russische coronadoden. Niet eerder daalde de bevolkingsgroei in vredestijd zo hard.

De natuurlijke bevolkingsgroei wordt bepaald door het sterftecijfers minus het geboortecijfer te berekenen. Migratie wordt niet meegenomen in deze cijfers. Het geboortecijfer is in Rusland nagenoeg gelijk gebleven, wat betekent dat de oorzaak moet worden gezocht in het sterftecijfer. Erg hard zoeken is dat niet: sinds de start van de coronapandemie begin 2020 kent Rusland een officiële oversterfte van ruim 660.000 mensen, elf keer het aantal van een jaar eerder toen het coronavirus nog nergens te bekennen was.

Rusland kampt momenteel met een dodelijke vierde coronagolf. Woensdag werd bijna een recordaantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, namelijk 27.414. Alleen eind december werden er dagelijks net iets meer nieuwe besmettingen gemeld. Hoewel coronavaccins in Rusland vrij verkrijgbaar zijn, vertrouwt een groot deel van de bevolking de prikken van Russische makelij niet. Slechts een derde van de Russen is volledig gevaccineerd.

Inmiddels heeft Rusland minder inwoners dan toen de president Vladimir Poetin in 2000 aan de macht kwam. Poetin zei in 2019 nog in zijn jaarlijkse toespraak te vrezen voor een ontvolkt Rusland en dat hij er alles aan zou doen om de bevolkingsgroei te laten stijgen. De Russische president gebruikt de afname mede als excuus voor de strikte anti-homowetgeving in het land. De LHBTQI-gemeenschap is volgens Poetin een gevaar voor “traditionele familiewaarden”.