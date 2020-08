Coronabeleid dit najaar mogelijk al onuitvoerbaar door tekort aan tests

Het coronatestbeleid dreigt dit najaar al onuitvoerbaar te worden. Dat meldt de Volkskrant vrijdag. Labaratoria verantwoordelijk voor analyse van het testmateriaal kampen met een tekort aan middelen. Het lijkt er niet op dat die binnen korte tijd aangevuld zijn en alternatieven zijn er vooralsnog niet. Zowel het ministerie als de GGD’s verwachten dat de wachttijden die er nu al zijn, alleen nog maar verder zullen oplopen.

Het ministerie, verantwoordelijk voor de inkoop van de middelen voor de laboratoria, zegt dat er genoeg materiaal is voor 30.000 tests per dag. Dat was de test-doelstelling die in juni is bepaald. Dat aantal werd deze week voor het eerst gehaald. Maar de afgelopen weken neemt de vraag naar tests fors toe. Zo werden er exact een maand geleden 20.000 tests per dag uitgevoerd, twee weken daarvoor nog maar 13.000. Een eerder schatting van het RIVM leerde dat er komend najaar capaciteit moet zijn voor 70.000 tests per dag omdat er dan veel meer mensen met verkoudheidsklachten rondlopen.

Aan een gebrek aan testcapaciteit bij de GGD’en ligt het niet. Vorige maand hebben de meeste GGD’en opgeschaald en hoewel er wel capaciteit ontbreekt voor het bron- en contactonderzoek, zijn er in principe voldoende teststraten. Maar omdat wereldwijd de aanvraag naar het testmateriaal zelf flink stijgt, is het een helse klus om daar voldoende van geleverd te krijgen. En net als eerder met gezichtsbescherming, dreigt Nederland ook nu weer wegens traag schakelen achter het net te vissen. Dat is overigens niet de enige reden. Laboratoria die via een omweg zelf middelen inkochten via labs in Duitsland, grijpen nu soms ook al mis omdat ook bij de oosterburen tekorten ontstaan. De reden: de VS koopt zo groot in dat de rest van de wereld met lege handen staat.

Arts-microbioloog bij het UMCG en OMT-lid Alex Friedrich waarschuwt in de krant wat er gebeurt wanneer de testcapaciteit niet op orde gebracht wordt:

Wie niet genoeg kan testen, wordt blind. Dan ga je het virus verspreiden, gaan mensen overlijden en krijg je mogelijk weer een lockdown. Je moet het uitbreiden van de labcapaciteit tot topprioriteit maken. Maar ik merk te weinig dat dit gebeurt.

Het ministerie van Volksgezondheid wil nu als tussenoplossing de testcapaciteit verschuiven naar de regio’s met de hoogste infectiedruk. Amsterdam en Rotterdam bijvoorbeeld. Dat zou inhouden dat labs worden gesommeerd een deel van hun voorraad af te staan. Dat brengt dan vervolgens weer andere problemen met zich mee, blijkt uit berichtgeving van RTV Noord vrijdag. In Groningen waar de infectiedruk niet bepaald tot de hoogste behoort, zijn de grenzen van de labcapaciteit ook al bijna bereikt. In theorie kunnen labs daar gevraagd worden materiaal af te staan terwijl ook daar gevreesd wordt dat in het najaar het aantal mensen met symptomen sterk zal toenemen.

Directeur Anne-Marie van Elsacker van medisch laboratorium Certe, dat coronatests uitvoert voor alle Groningse ziekenhuizen, behalve het UMCG: ‘Ik ben bezorgd omdat wij nu al op ons maximum zitten van wat we aankunnen: zo’n 400 testen per dag. We kunnen onze capaciteit nog wel iets uitbreiden, maar het houdt een keer op.’