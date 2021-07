Coronabesmetting tast intelligentie langdurig aan

Mensen die hersteld zijn van besmetting met het coronavirus presteren slechter bij intelligentietests. Dat blijkt uit de resultaten van het BBC-programma de Great British Intelligence Test. Deze online IQ-test werd in vorig jaar door ruim 81.000 mensen voltooid. Nergens werd er bij de test, die toevallig samenviel met de pandemie, over corona gesproken. De deelnemers vulden achteraf ook persoonlijke gegevens in, waaronder hun medische geschiedenis. 13.000 van hen gaven desgevraagd te kennen besmet te zijn geweest met het coronavirus.

Hersenonderzoekers van het Imperial College London constateren dat wie besmet is geweest, slechter presteerde bij de test dan verwacht. Dat gebeurde vooral op onderdelen die zich concentreren op cognitieve functies als redeneren, probleemoplossen en ruimtelijk inzicht. De resultaten onder mensen die zo ernstig ziek waren geweest dat ze kunstmatig beademd werden, lagen gemiddeld zeven punten lager dan normaal. Bij de mensen die het ziekst waren geweest bleken hun hersenen qua verminderd prestatievermogen tien jaar ouder te zijn geworden. Zij presteerden slechter dan deelnemers die verklaarden ooit een beroerte te hebben gehad.

De Standaard schrijft:

Opmerkelijk: ook de personen die zeiden dat ze geen blijvende symptomen hadden (‘long covid’), presteerden slechter. In de groep die zei geen last meer te hebben, deed het er ook niet toe hoelang de infectie geleden was. Of er echt sprake is van een effect dat jaren aanhoudt, zal langlopend ­onderzoek moeten uitwijzen.

De onderzoekers schrijven in het gerenommeerde medisch tijdschrift The Lancet dat deze resultaten overeenstemmen met de symptomen van mensen die lijden aan langdurige covid. Die kampen met zogeheten hersenmist, met als gevolg bijvoorbeeld verminderd concentratievermogen en moeite met het vinden van de juiste woorden. Die problemen blijven zich ook voordoen als de persoon al hersteld is van het virus en houden soms weken of maanden aan.

cc-foto: ASU Department of English