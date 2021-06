Corona-uitbraak op bitcoin-conferentie zonder maatregelen

Verscheidene deelnemers aan een bitcoin-conferentie in Miami afgelopen weekend zijn besmet geraakt met het coronavirus. Op de bijeenkomst golden geen anti-coronamaatregelen: mondkapjes en vaccinatiebewijzen waren niet verplicht. Deelnemers van over de hele wereld zaten opeengepakt in zalen en omhelsden elkaar, meldt CNBC.

Everyone who I hung out with in Miami got covid. Luckily for me I hung out about one feet above everyone

De organisatie had deelnemers naar eigen zeggen op het hart gedrukt om niet te komen als ze tot een risicogroep behoorden of als ze nog niet gevaccineerd waren. Op beelden is te zien hoe druk het was op de conferentie. Naar schatting 50.000 tot 60.000 mensen brachten een bezoek aan de tweedaagse bijeenkomst over het piramidespel.

Here's some footage of the #Bitcoin Conference.

With an estimated 50,000+ visitors over 2-days, almost no one was seen wearing a mask.

As of now, it's unknown exactly how many people were exposed. I'll be sure to post any further updates! pic.twitter.com/QeVj0tJYEZ

