Coronabesmettingen schieten weer omhoog in Europa

Het aantal coronabesmettingen in Europa neemt weer flink toe. Frankrijk zag de afgelopen week een stijging van meer dan 50 procent. Sinds 1 mei werden er in Spanje niet meer zoveel infecties vastgesteld als nu. En landen als Albanië, Bulgarije en Roemenië registreerden in juli meer besmettingen dan eerder dit jaar.

In het noorden van Engeland geldt inmiddels weer een lockdown voor meer dan 4 miljoen mensen. Ook in België werden de teugels deze week flink aangehaald. Gezinnen mogen minder vaste contacten hebben en in Antwerpen werd een avondklok van kracht. “Het doel is duidelijk: we moeten de totale lockdown vermijden”, zei premier Sophie Wilmès. Tussen 21 en 27 juli werden er gemiddeld 370,6 besmettingen per dag vastgesteld.

Nederland zit daar niet heel veel achter. Volgens het laatste gegevens op het Coronadashboard werden er vrijdag 338 mensen positief getest. Met name in het westen van het land gaat het rap met de nieuwe besmettingen. Amsterdam en Rotterdam nemen nu hun toevlucht tot een mondkapjesplicht in drukke gebieden.

Vier weken achter elkaar verdubbeling meldingen per week in regio @GGDAmsterdam (van ca 35 per week naar ca 70, ca 150 vorige week en nu ruim 300 afgelopen 7 dagen). Dus extra (drukte)maatregelen geen overbodige luxe! Maar vergeet vooral afstand in privésituatie (feesten!) niet! pic.twitter.com/x7F09HX2zu — Yvonne v Duijnhoven (@YvanDuijnhoven) July 31, 2020

Grote problemen zijn er ook in Luxemburg. Op de kaart van het European Centre for Disease Prevention and Control kleurt het land donkerrood. In de afgelopen twee weken werden er 243,4 coronagevallen per 100.000 inwoners vastgesteld.

Volgens de Ierse arts Mike Ryan van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is de toename van het aantal besmettingen een direct gevolg van het loslaten van de regels om de verspreiding in te dammen. “De vraag is hoe effectief de autoriteiten nu zijn in hun reactie op de toegenomen aantallen.”