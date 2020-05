Coronacrisis betekent mogelijk einde stierenvechten in Spanje

De coronacrisis luidt mogelijk het einde in van een van Spanjes meest omstreden tradities: het stierenvechten. Door de Spaanse lockdown zijn alle evenementen afgelast en dus zijn ook de stierenarena’s gesloten en is al bekend dat in jul het beruchte stierenrennen in Pamplona niet zal doorgaan. De noodlijdende sector hoopt op overheidssteun om de crisis door te komen, maar het is allerminst zeker dat daar gehoor aan gegeven wordt.

Langzaamaan begint het Spaanse leven weer te draaien, nadat het land hard werd getroffen door het coronavirus en een haastig ingestelde complete lockdown Spanje nagenoeg platlegde. Mondjesmaat mogen de Spanjaarden weer naar buiten en kunnen hier en daar ondernemers voorzichtig hun werkzaamheden hervatten. Grote evenementen en massale bijeenkomsten zijn daarentegen nog altijd streng verboden en zonder beschikbaar corona-vaccin is het niet denkbaar dat hier snel verandering in komt.

Het Spaanse stierenseizoen loopt tot oktober, met halverwege dat seizoen het stierenrennen in Pamplona waar jaarlijks duizenden mensen op afkomen. Het verlies in de stierenvechtbranche wordt op dit moment al geschat op zo’n 700 miljoen euro en dat bedrag zal de komende maanden verder oplopen. De kosten om een stier te fokken voor de arena bedragen zo’n 5.000 euro per dier en alleen al voor dit seizoen zijn er ongeveer zevenduizend stieren aangeleverd. Ondertussen zijn de evenementen al georganiseerd, maar blijven de arena’s en straten leeg, net als de hotels, cafe’s en restaurants.

Stierenvechten in Spanje verkeerde al in zwaar weer sinds de vorige economische crisis. In 2007, een jaar voor de crisis, waren er jaarlijks nog 3.651 stierenvecht-evenementen. Nadat de economie een dreun kreeg probeerden gemeenten zo goed en kwaad als ze konden hun geslonken budget te herverdelen, waarbij veel stierenvechtorganisaties het onderspit delfden. Tien jaar na de crisis was de sector met meer dan de helft geslonken. In 2018 waren er in het hele land nog maar 1.521 stierenvecht-evenementen over.

De Spaanse overheid heeft een steunfonds in het leven geroepen voor bedrijven en sectoren die door de coronacrisis in nood zijn gekomen. De stierenvechtbranche hoopt daar aanspraak op te maken, maar de verzoeken zijn vooralsnog niet ingewilligd. De Spaanse overheid lijkt andere prioriteiten te hebben en daarnaast zien dierenactivisten hun kans schoon het omstreden stierenvechten de genadeklap te geven. Een petitie voor een verbod op overheidsfinanciering van stierenvechten werd in korte tijd al ruim 100.000 keer getekend. ‘Waar we naar streven is een volledige afschaffing van deze vorm van dierenmishandeling als vermaak,’ laat dierenrechtenactivist Aïda Gascón weten. ‘Een van de manieren om dat te doen, is alle subsidies de nek omdraaien. Dat maakt geen compleet einde aan deze sector, maar er zou misschien 5 tot 10 procent overblijven van wat het nu is.’

Bron: The Guardian / cc-foto: Wikipedia