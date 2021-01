Coronacrisis dwingt ARTIS om leeuwen weg te doen

Dierentuin ARTIS doet zijn drie leeuwen weg. Dat laat directeur Rembrandt Sutorius weten in de Telegraaf. Het leeuwenverblijf is veel te klein en geld voor een nieuw onderkomen is er niet. De leeuwen verhuizen daarom komende maand naar een park in Zuid-Frankrijk.

Volgens Sutorius is de beslissing de leeuwen te laten gaan ‘superpijnlijk’ omdat de dieren ‘een deel van onze identiteit’ zijn. Maar, zo erkent hij ook: ‘Als je daar nu staat, wens je de dieren een beter en groter verblijf toe, en dat kunnen we de komende jaren niet bieden.’

ARTIS heeft het financieel moeilijk. Als gevolg van de coronacrisis heeft de Amsterdamse dierentuin moeite het hoofd boven water te houden. In 2020 halveerde het bezoek ten opzichte van een jaar eerder en de verkoop van dagkaarten liep zelfs met 63 procent terug. Er wordt rekening gehouden met een tekort van 20 miljoen euro de komende jaren.

Dat de leeuwen nu verhuizen, betekent volgens Sutorius niet dat het park voor altijd zonder leeuwen zit. Een nieuw onderkomen kost het park naar schatting 4 miljoen euro: ‘Wellicht kan het over drie of vijf jaar, maar het kan ook nog tien jaar duren voordat we het kunnen realiseren. Het betekent wat mij betreft niet dat we nooit meer leeuwen zullen hebben.’

Op sociale media blijkt dat veel mensen niet rouwig zijn om het vertrek van de dieren. Zij gunnen de leeuwen een beter leven dan ze in het krappe ARTIS hadden.