Coronacrisis: geen mond-op-mondbeademing meer bij reanimatie

Bij reanimaties is mond-op-mondbeademing gedurende de coronacrisis uit den boze. Volgens deskundigen is de kans zeer groot dat mensen besmet raken met het nieuwe coronavirus als zij een geïnfecteerd persoon te hulp schieten. De beperking geldt alleen voor reanimaties van volwassenen. Kinderen mogen nog wel mond-op-mondbeademing krijgen, omdat zij het virus minder snel overdragen. Dat meldt RTV Noord.

‘Deze maatregelen zijn goed, aangezien we op dit moment afstand moeten houden’, zegt EHBO-docent Wim Grimberg, verbonden aan het UMCG. (…) Volgens Grimberg heeft het ook geen zin om mondstukjes te gebruiken, om direct contact via de mond te voorkomen: ‘Het slachtoffer zal de adem ook weer uitblazen. Dan komen virusdeeltjes mee, die in het mondstukje gaan zitten. Dat biedt dus geen veiligheid.’