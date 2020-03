Coronacrisis kost ook duizenden labmuizen het leven

Nu wereldwijd lockdown-maatregelen van kracht worden, worden universiteiten en andere onderzoeksinstellingen gedwongen om hun laboratoria te sluiten of met veel minder mensen draaiende te houden. Dat heeft gevolgen voor de laboratoriummuizen die worden gebruikt voor onderzoek, schrijft het wetenschappelijke tijdschrift Science. Duizenden dieren moeten worden geëuthanaseerd.

PETA is er woedend over. “Waarom worden deze dieren zo makkelijk weggedaan?”, wil de dierenrechtenorganisatie weten. Een van de universiteiten die de populatie van labmuizen decimeert, Yale, bestrijdt dat de onderzoekers lichtzinnig denken over het euthanaseren van de muizen. “Dit is moeilijk voor iedereen”, verklaart Peter Smith van Yale University.

“Het was hartverscheurend”, zegt onderzoeker Sunny Shin van de University of Pennsylvania tegen Science. “Wetenschappelijk en emotioneel.” Shin moest afgelopen week meer dan driekwart van haar muizenpopulatie om het leven brengen. Het lab waar ze werkt, was jaren bezig geweest om de dieren te verwerven en zo te fokken dat ze geschikt werden om onderzoek te doen naar de reactie van het immuunsysteem op bacteriën.

I feel you! We are currently at 2/3 euthanized, more to go tomorrow. I feel bad for my trooper of a lab manager, she cares so much for the animals and it was a lot of work to build the colony.

— Isabella Rauch (@RauchLab) March 20, 2020