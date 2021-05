Coronacrisis maakt rijken rijker en armen armer

De coronacrisis leidt er toe dat Nederlanders met veel geld nog meer geld hebben vergaard en terwijl Nederlanders met weinig geld hun reserves vaak zagen slinken. Dat blijkt uit een enquête van de Rabobank naar spaargeld, waarbij opvalt dat die conclusie niet benoemd wordt. Slechts uit een enkele grafiek blijkt dat het spaargeld van mensen met een laag inkomen verminderd is. “Bij 22 procent van de huishoudens is het spaargeld minder geworden,” schrijft de bank zonder op te merken dat het vooral de lage inkomens zijn die hun spaargeld moesten opeten, meer dan 30 procent van de inkomens zag in die groep de reserve afnemen. Die groep is ook groter dan het aantal armen dat wel meer kon sparen, zo blijkt uit de statistiek.

De bank specificeert de gevolgen niet en heeft het in algemene termen over inkomensverschillen die zijn toegenomen:

Het beeld van grotere spaarpotten herkent niet iedereen. In meer dan de helft van huishoudens met een modaal inkomen werd niet of nauwelijks meer gespaard. De verschillen tussen hogere en lagere inkomens zijn qua spaarvermogen in coronatijd eerder groter dan kleiner geworden, blijkt uit een enquête van de Rabobank onder ruim 1500 Nederlanders tussen de 20 en 70 jaar.

Het populaire idee dat mensen door de coronacrisis flink geld besparen, klopt volgens de enquête voor geen meter. Een minderheid van de bevolking slaagt daarin maar dat betreft voornamelijk het deel met de hoogste inkomens, mensen die dat geld al niet nodig hadden: “Driekwart van de huishoudens met een inkomen beneden modaal geeft aan dat er de afgelopen 12 maanden niet meer gespaard is. (…) Slechts een kwart zegt dat er minder uitgegeven is en er meer gespaard is. Dat betreft vooral de hogere, bovenmodale inkomens.”

Sparen is voor een deel van de bevolking sowieso een ongekende luxe:

Overigens is het hebben van spaargeld überhaupt niet bij elk huishouden aan de orde. Zo zegt een kwart van de zelfstandig wonende Nederlanders geen of nauwelijks financiële buffers te hebben. Zo’n 11 procent zegt helemaal geen spaargeld te hebben en 14 procent heeft minder dan 3400 euro, hetzelfde percentage als een jaar geleden. De coronatijd heeft deze huishoudens dus niet meer spaargeld opgeleverd.

