Coronacrisis zorgt voor ongekende afname werkgelegenheid

In het tweede kwartaal is het aantal banen in Nederland met 322.000 gedaald. Een recorddaling, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De banengroei van de afgelopen twee jaar is daarmee in een kwartaal volledig tenietgedaan. Het aantal werklozen steeg in drie maanden tijd met 72.000.

Het CBS spreekt van een ‘uitzonderlijk snelle’ stijging van de werkloosheid. “Een dergelijke snelle kwartaalstijging van zowel het aantal werklozen als het werkloosheidspercentage deed zich niet eerder voor in de reeks met kwartaalcijfers die het CBS vanaf het verslagjaar 2003 samenstelt.”

De cijfers geven nog een geflatteerd beeld, omdat veel mensen hun baan konden behouden dankzij de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), merkt het CBS op. “Geraamd wordt dat het daadwerkelijk aantal gewerkte uren in het tweede kwartaal 6,1 procent lager lag dan in het eerste kwartaal.”

Met name in de uitzendbranche is er veel minder werk: daar verdwenen in het tweede kwartaal 130.000 banen. Ook in bedrijfstakken als de horeca en de cultuur ging veel werkgelegenheid verloren. Flexwerkers hebben zwaar te lijden onder de coronacrisis. Het aantal flexwerkers nam met 272.000 af in het tweede kwartaal.

