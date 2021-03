Coronacrisis zorgt voor spectaculaire daling in criminaliteitscijfers

De minder drukke, dan wel gesloten, winkels, de anderhalvemeter afstand houden en het thuiswerken hebben een ongekend dempend effect op veel voorkomende vormen van criminaliteit als winkeldiefstal, zakkenrollen en woninginbraken. Dat meldt het CBS:

De daling van de geregistreerde criminaliteit in 2020 is vooral toe te schrijven aan een sterke afname van vormen van traditionele criminaliteit. Daarbij liep vooral de scherpe daling (-47 procent) van het aantal gevallen van zakkenrollerij naar in totaal 7 duizend in het oog. Verder noteerde de politie ruim 30 duizend gevallen van woninginbraak (-23 procent) en nam het aantal registraties van straatroof met 16 procent af naar iets meer dan 3 duizend. Winkeldiefstal kwam vorig jaar volgens de politie 35 duizend keer voor (-13 procent).

Daar staat tegenover dat criminelen naar nieuwe methodes zochten en de online criminaliteit zoals verkoopfraude, valsheid in geschrifte en hacken, juist steeg.

De politie registreerde in 2020, net als in de drie voorgaande jaren, een stijging van online criminaliteit zoals digitale vormen van valsheid in geschrifte, online oplichting en hacken. Samen namen deze vormen vergeleken met een jaar eerder met 54 procent toe. Sinds 2017 is er in de politieregistraties sprake van meer dan een verdubbeling van dit type misdrijven.