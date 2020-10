Coronadashboard meldt maandenlang veel te weinig ziekenhuisopnames

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft de afgelopen maanden veel minder ziekenhuisopnames van coronapatiënten gemeld dan er werkelijk waren. Dat ontdekte Nu.nl. Het ministerie is overgestapt op een nieuwe registratiemethode, waardoor het gemiddelde aantal opnamen in een dag is gestegen van 57 naar 134,4. De signaalwaarde in het coronadashboard – het middel van het kabinet om het risiconiveau van de coronauitbraak in te schatten – is 40.

Voor de registratie gebruikte het ministerie cijfers van het RIVM, die het op zijn beurt weer doorkreeg van de GGD’s. Daarin werden echter alleen de patiënten meegenomen die specifiek vanwege Covid-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen, niet degenen die met een andere reden zijn opgenomen maar vervolgens coronapatiënt bleken. Daarnaast zijn ziekenhuizen niet verplicht om de opnamecijfers te delen met de GGD.

Het ministerie is nu overgestapt op gegevens van Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) die volgens VWS een ‘beter en actueler’ beeld geven. Ter vergelijking: tussen 1 juli en 13 oktober meldde het RIVM zo’n 1.500 ziekenhuisopnames, terwijl dat er volgens de gegevens van NICE ruim 3.880 waren. Nu.nl schrijft: