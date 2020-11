Coronalabs waarschuwen: tekort aan testmateriaal dreigt, overheid te laks

Nederlandse laboratoria hebben opnieuw te weinig materialen op voorraad om deze winter voldoende coronatests af te kunnen nemen. Dat meldt Nieuwsuur. Het gaat daarbij om materialen die dna en chemicaliën in de testmachines moeten brengen. Die worden verdeeld door het ministerie van Volksgezondheid onder leiding van Hugo de Jonge, maar de laboratoria krijgen stelselmatig te weinig geleverd.

Tegenover Nieuwsuur verklaart Paul Savelkoul van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC) dat de testcapaciteit ‘noodgedwongen met de helft verlaagd’ is, iets wat niet nodig zou zijn als het ministerie voldoende materialen zou leveren. Anton van Weert van Sanquin in Amsterdam vergelijkt het tekort aan testmateriaal met het gebrek aan mondkapjes voor zorgpersoneel tijdens de eerste coronagolf.

Aan een door corona getroffen infrastructuur waardoor de import van materialen moeilijk is, ligt het niet. De plastic materialen die zo hard nodig zijn, worden ook in Nederland gemaakt maar met miljoenen tegelijk naar het buitenland geëxporteerd. De directeur van een gespecialiseerd bedrijf in deze materialen uit Landgraaf laat weten dat de Nederlandse overheid ‘slechts sporadisch bij hem besteld’ heeft. Al aan het begin van de coronacrisis schroefde hij de productie op om aan de vraag te voldoen, maar die bleef uit. In Nederland tenminste: ‘We leveren nu aan overheden wereldwijd, van Zuid-Amerika tot China en Japan, Scandinavië en de VS.’

Verschillende labs zijn nu rechtstreeks bij het bedrijf in Landgraaf gaan bestellen, omdat ze niet op de overheid kunnen rekenen. Het ministerie laat weten dat er gewoon voldoende materialen zijn, maar zegt niet hoeveel. Het ministerie is ook bezig met het opzetten van een eigen productielijn voor de plastics, maar kan niet zeggen waarom er niet op grote schaal is ingekocht bij bedrijven zoals dat in Landgraaf.