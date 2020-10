Coronamaatregelen: 100 meter sprint en dan 200 meter hordelopen

Druktemaker Pieter Derks staat deze week stil bij de totale willekeur en onvoorspelbaarheid van de coronamaatregelen. “Ik hoor politici steeds roepen dat het geen sprint is, maar een marathon. Maar intussen wordt er op de gemiddelde persconferentie voor hooguit drie weken beleid afgekondigd. Dat is 100 meter sprinten, en dan net voor de finish het lint weghalen en zeggen: goed bezig, nu gaan we 200 meter hordelopen. Geen idee wat er hierna komt, maar het kon nog wel eens 40 kilometer duren.”

Derks pleit voor een lange-termijnplan, met heldere voorwaarden en duidelijke maatregelen per besmettingsniveau. “Zodat theaters en kerken elkaar niet in de haren hoeven te vliegen, zodat mondkapjesdragers en -weigeraars niet in discussie hoeven en het niet aan scholen of winkeliers of buschauffeurs is om zich te verantwoorden voor het beleid, maar aan degenen die dat beleid zo hartstochtelijk weigeren te maken.”