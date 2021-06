Coronapatiënt (49) overlijdt na 15 maanden in ziekenhuis

De Brit Jason Kelk, die vorig jaar maart met corona werd opgenomen in het ziekenhuis, is vrijdag overleden. De longen en nieren van de 49-jarige Kelk, die astma en diabetes type-2 had, waren ernstig beschadigd geraakt door het virus. Hij had zware maagproblemen en kreeg zijn eten via een infuus.

Eerder dit jaar leek het erop dat Kelk aan de beterende hand was. De IT-medewerker van een basisschool begon weer met lopen, en hoefde niet meer voortdurend beademd te worden. In maart sprak Kelk de hoop uit dat hij weer thuis op de bank zou kunnen zitten met zijn echtgenote Sue.

Nadat zijn toestand in mei weer verslechterde, besloot Kelk dat hij niet meer behandeld wilde worden. Hij werd overgebracht naar een hospice. Daar overleed hij “vredig”, schrijft Sue op Facebook.

