Coronaprotest in Den Haag ontaardt in geweld tegen de politie

Demonstranten tegen de coronamaatregelen hebben in Den Haag agenten aangevallen. Dat gebeurde na afloop van de demonstratie. Er moesten drie arrestaties verricht worden, waarvan twee wegens openlijke geweldpleging. Op beelden van Omroep West is te zien hoe een demonstrant agenten te paard belaagde. De man werd terstond ingerekend.

De demonstratie ging gepaard met een blokkade van het Binnenhof met voertuigen door de actievoerders die een protest in Canada door een groep truckers trachten te imiteren. Het Canadese protest, dat wordt aangewakkerd door extreemrechtse Amerikanen, is deze maand wereldnieuws. De actiegroep Freedom Convoy Nederland wil dat de QR-code en andere maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid afgeschaft worden. Het Binnenhof is overigens al maanden niet meer in gebruik vanwege een verbouwing maar het is, net als bij andere feitelijkheden, niet duidelijk of de veelal uit de provincie afkomstige actievoerders daarvan op de hoogte waren.

De demonstratie, die voor veel overlast zorgde voor ondernemers en publiek, werd om 16 uur op last van de burgemeester beëindigd.

Ook in Parijs liep een konvooi-achtig protest tegen de coronamaatregelen uit op ongeregeldheden. De politie zette op de beroemde boulevard Avenue des Champs-Élysées onder meer traangas in om de menigte uiteen te drijven.

