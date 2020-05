Coronaprotocol horeca versoepeld: twee mensen binnen anderhalve meter mag

De anderhalvemeterregel wordt voor de horeca wat versoepeld: twee mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren mogen gewoon binnen anderhalve meter van elkaar op het terras zitten. Dat is te lezen in het nieuwe protocol voor heropening van de horeca, gepubliceerd door Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Eerder liet het kabinet weten dat ook op het terras anderhalve meter afstand moest worden bewaard.

De versoepeling geldt alleen voor duo’s. Bij grotere groepen moet de anderhalvemeterregel alsnog worden nageleefd. Op 1 juni mag de horeca vanaf 12 uur ’s middags haar deuren weer openen. Binnen geldt dat er maximaal dertig mensen aanwezig mogen zijn, waarbij anderhalve meter afstand gegarandeerd moet blijven. Buiten op de terrassen zijn geen limieten gesteld, zolang de afstand gewaarborgd blijft.

KHN wilde eigenlijk dat voor groepen van vier personen de anderhalvemeterregel zou worden losgelaten. Na gesprekken met het kabinet is besloten dat alleen voor tweetallen een uitzondering gemaakt wordt. Voor leden van hetzelfde huishouden geldt er geen limiet. Horeca-gelegenheden voeren controlegesprekken uit. Daaruit moet blijken of gasten gezondheidsklachten hebben en of ze wel of niet deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Bron: AD / cc-foto: Wikipedia