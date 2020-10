Coronasterfte in Nederland fors hoger door luchtvervuiling

De Nederlandse coronasterfte valt 19 procent hoger uit door de luchtvervuiling. Ook in veel andere landen zouden er minder mensen aan Covid-19 overlijden, als er minder fijnstof was. Dat is de conclusie van nieuw onderzoek naar de gevolgen van luchtvervuiling op de coronasterfte, schrijft Scientias.

De onderzoekers schatten dat de wereldwijde coronasterfte 15 procent hoger uitvalt door luchtvervuiling. Er zijn wel grote verschillen. Zo valt de sterfte in Azië als gevolg van de vieze lucht 27 procent hoger uit, terwijl dat in Europa gemiddeld 19 procent is en in Noord-Amerika 17 procent.

De onderzoekers berekenden ook per land in hoeverre vieze lucht een bijdrage levert aan de coronasterfte. En hieruit blijkt dat de coronasterfte in Nederland zo’n 19 procent hoger uitvalt door luchtvervuiling. Het hoogste eindigde Tsjechië, waar luchtverontreiniging bijdroeg aan 29 procent van de sterfgevallen door het coronavirus. Tsjechië wordt op de voet gevolgd door China (27 procent) en Duitsland (26 procent). Het laagst is het percentage in Nieuw-Zeeland: (1 procent) en Australië (3 procent).

Wetenschappers waarschuwen al maanden dat luchtvervuiling gevolgen kan hebben voor het verloop van een coronabesmetting. Zo meldden onderzoekers van Harvard in april dat langdurige blootstelling aan fijnstof leidt tot een grotere overlijdenskans. In grote steden, maar bijvoorbeeld ook in gebieden met veel intensieve veeteelt leidt een coronabesmetting daarom vaker tot de dood.

Luchtvervuiling is overigens ook zonder corona een belangrijke doodsoorzaak. Volgens onderzoek van het Europees Milieuagentschap uit dit najaar speelt smerige lucht een rol bij 13 procent van alle overlijdensgevallen in Europa.

Er is wel progressie. Terwijl er in 1990 jaarlijks nog een miljoen Europeanen overleden door luchtvervuiling zijn dat er nu 400.000. Dat is voor het belangrijkste deel te danken aan beleid van de Europese Unie. Het EU-luchtbeleid zorgt ervoor dat de gemiddelde Nederlander nu zes jaar langer leeft.