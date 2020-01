Coronavirus: 6000 passagiers aan boord gehouden op cruiseschip in Italië

In de Italiaanse havenplaats Citavecchia, 80 kilometer ten noorden van Rome, worden zo’n 6000 passagiers aan boord gehouden van cruiseschip Costa Smeralda. Twee Chinese passagiers zijn mogelijk zijn besmet met het dodelijke virus, meldt een woordvoerder van het cruisebedrijf Costa Crociere.

Het Chinese echtpaar ging vijf dagen geleden aan boord van het cruiseschip in de havenstad Savona. Het stel vertoont symptomen van het virus zoals hoesten, koorts en benauwdheid, en wordt onderzocht op eventuele besmetting. Passagiers van de Costa Smeralda gingen aan wal in Marseille, Barcelona en Palma de Mallorca, en zijn vervolgens doorgereisd naar Civitavecchia.

#BREAKING: Roughly 6,000 passengers are being held on cruise ship Costa Smeralda off of the coast 35 miles north of Rome over a suspected Coronavirus case. https://t.co/fhTT2Ukxee

— Breakfast Television Toronto (@BTtoronto) January 30, 2020