Coronavirus: Chinese school in Rotterdam maand dicht

De Chinese zaterdagschool ‘Dan Hua’ aan de Essenburgsingel in Rotterdam-West is per direct gesloten. Het bestuur van de school zegt dit te doen uit voorzorg, om eventuele verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.

“De meeste leerlingen zijn van Chinese afkomst en hebben banden met familie in China”, legt Wendy Li uit aan Rijnmond. Er heerst angst onder de leerlingen en ouders van de school dat het virus zich verder buiten China verspreid.

De angst bij leerlingen en ouders voor het Coronavirus, was vorige week te merken in het aantal leerlingen dat naar school toe kwam. “Afgelopen zaterdag, tijdens de viering van het Chinees nieuwjaar, waren er al veel minder deelnemers op school dan andere jaren”, zegt Li.

Dan Hua telt zo’n 500 leerlingen. Iedere zaterdag worden er lessen gegeven in het gebouw van het Marnix Gymnasium. In de loop van volgende maand wordt besloten wanneer de zaterdagschool zijn deuren weer opent.

