Coronavirus doodt Chinese arts en klokkenluider

Een Chinese arts die als eerste waarschuwde over een mogelijke uitbraak van dodelijke Coronavirus is overleden, meldt de BBC. Li Wenliang liep het virus op tijdens zijn werk in het Wuhan Central Hospital.

Op 30 december stuurde hij een waarschuwend bericht naar collega-artsen in een chatgroep, en adviseerde hij beschermende kleding te dragen om een infectie van het virus te voorkomen. Vier dagen later werd hij opgeroepen bij het Public Security Bureau waar hem werd verteld een brief te ondertekenen. In de brief werd hij beschuldigd van het maken van ‘valse verklaringen’ die ‘de sociale orde ernstig hadden verstoord’. Hij was een van de acht mensen die door de politie werden onderzocht wegens ‘verspreiding van geruchten’.

Dr. Li Wen-liang passed away today. He was one of the eight earliest whistle-blowers on the outbreak, but was later arrested for "spreading rumors".https://t.co/JYAxYwhlrk — Zhaoyin Feng 馮兆音 (@ZhaoyinFeng) February 6, 2020

Dr. Li, een oogarts, plaatste zijn verhaal op Weibo, het Chinese equivalent van Twitter, vanuit een ziekenhuisbed een maand nadat hij zijn eerste waarschuwing had gestuurd. In zijn Weibo-post beschrijft hij hoe hij op 10 januari begon te hoesten, de volgende dag koorts kreeg en twee dagen later in het ziekenhuis lag. Bij hem werd de diagnose op 30 januari gesteld.

De 34-jarige had zeven gevallen van een virus opgemerkt waarvan hij dacht dat het op Sars leek – het virus dat in 2003 tot een wereldwijde epidemie leidde.Het virus veroorzaakt ernstige acute luchtweginfectie en symptomen beginnen meestal met koorts, gevolgd door een droge hoest. De meeste besmette mensen zullen waarschijnlijk volledig herstellen – net zoals bij griep.

Het virus heeft 636 mensen gedood en 31.161 op het vasteland van China besmet, blijkt uit de laatste cijfers van de National Health Commission. Op donderdag zijn er 73 nieuwe doden gemeld.

RIP, Dr. Li Wenliang

We will remember what you did and what you suffered. Everyone will remember you forever.#LiWenliang pic.twitter.com/Wq60zlyTfi — 蒼柏柏 (@Cangbo2) February 6, 2020

De top twee trending hashtags op Weibo na de dood van dr. Li waren “Wuhan regering dank aan dr. Li Wenliang en excuses” en “We willen vrijheid van meningsuiting”. Beide hashtags werden snel gecensureerd. Toen de BBC vrijdagochtend Weibo doorzocht, waren honderdduizenden opmerkingen al verwijderd. De berichten weergeven de toenemende woede en wantrouwen jegens de Chinese regering. “Vergeet niet hoe je je nu voelt. Vergeet deze woede niet. We moeten dit niet meer laten gebeuren”, zei iemand op het sociale mediaplatform.

