Coronavirus in Nederland officieel niet meer onder controle

De verspreiding van het coronavirus is volgens de eigen maatstaven van het RIVM officieel niet meer onder controle. Dat gebeurde nadat dinsdag het gemiddelde aantal dagelijkse ziekenhuisopnames over de laatste drie dagen uitkwam op 41,7. De signaalwaarde van het RIVM is 40. De laatste keer dat dit gebeurde was op 15 mei van dit jaar, zo meldt het AD.

Met die overschrijding heeft het zogenaamde coronadashboard bingo: eerder al werden de signaalwaarden voor positief geteste mensen per 100.000 inwoners, het reproductiegetal en het gemiddelde aantal dagelijkse ic-opnames over de laatste drie dagen overschreden. Alleen die van het aantal ziekenhuisopnames ontbrak nog.

Sinds dinsdagavond gelden er nieuwe, aangescherpte maatregelen om het coronavirus weer terug te dringen. Zo mogen er bijvoorbeeld binnenshuis niet meer dan drie extra personen zijn, in de buitenruimte geldt een maximum van vier mensen samen en is publiek de komende tijd niet meer welkom bij sportevenementen. Het kabinet laat het dragen van mondkapjes buiten het openbaar vervoer nog altijd over aan burgers en instellingen zelf. Uit berichtgeving van de Volkskrant bleek dinsdag dat het Outbreak Management Team (OMT) graag veel strengere maatregelen had gezien, maar dat ‘de politieke wil voor meer maatregelen’ bij het kabinet ontbrak.