Coronavirus lijkt zichzelf uit te roeien in Japan

Opmerkelijk coronanieuws uit Japan. De Delta-variant van het virus lijkt zichzelf uit te roeien, zo vermoeden onderzoekers. In het land dat drie maanden geleden nog zo’n 26.000 nieuwe besmettingen per dag registreerde, is dat aantal inmiddels gedaald tot ongeveer 200. Afgelopen vrijdag was de eerste dag in de afgelopen vijftien maanden dat er geen enkele Japanner aan het coronavirus overleed.

Japan herstelt momenteel van de vijfde coronagolf, veroorzaakt door de ook in Europa dominante Delta-variant. Van de volwassen bevolking in Japan is ruim 75 procent gevaccineerd. Dat in tegenstelling tot in Europa het virus in Japan zo snel in kracht lijkt te zijn afgenomen, heeft volgens onderzoekers enerzijds te maken met de strikte naleving van coronamaatregelen als het dragen van mondkapjes en het bewaren van anderhalve meter afstand. Maar wellicht belangrijker zijn de tekenen die erop wijzen dat het voortdurende muteren van het virus, er nu voor zorgt dat het zichzelf onschadelijk maakt.

De theorie komt van professor Ituro Inoue van het Japanse nationaal instituut voor genetisch onderzoek. Die ontdekte dat de Delta-variant in het zogenaamde niet-structurele nsp14-eiwit, het virusdeeltje dat fouten corrigeert, te veel mutaties opeenstapelde. Het gevolg daarvan is dat het virus fouten niet of te laat herkent, waardoor het niet in staat is die fouten te herstellen en zichzelf uiteindelijk vernietigt.

Tegenover The Japan Times zegt Inoue dat hij en zijn team verrast waren door de ontdekking: