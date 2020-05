Coronavirus maakt nieuwe opmars in Iran na versoepeling maatregelen

De Iraanse regering verklaarde vorige maand dat het land “uit de gevarenzone was” wat betreft het coronavirus en versoepelde vervolgens de lockdown-maatregelen. Nu, drie weken later, stijgt het aantal besmettingsgevallen weer snel. Acht provincies en de hoofdstad Teheran zijn opnieuw uitgeroepen tot zogeheten “rode zones”. Volksgezondheidsexperts hadden daar vorige maand voor gewaarschuwd. De regering trok zich niets aan van de vereisten waaraan moet zijn voldaan alvorens tot versoepeling over te gaan, zoals het op grote schaal testen, het kunnen volgen van de verspreiding van het virus en een aanzienlijke daling in het aantal besmettingen gedurende een aantal weken.

Door het versoepelen van de maatregelen gingen mensen weer met het openbaar vervoer, vormden zich rijen bij horecazaken, werd het druk in de winkelgebieden en stroomden ook moskeeën weer vol, schrijft The New York Times. Iedereen moest ook weer aan het werk om de economie, die toch al zwaar getroffen is door de Amerikaanse sancties, weer op gang te krijgen.

De regering geeft ondertussen de eigen bevolking de schuld voor de heropleving van het virus. Volgens de minister van Volksgezondheid wordt de heropleving van de epidemie veroorzaakt door mensen die zich niet aan de regels houden. Critici wijzen er op dat heel veel mensen over te weinig geld beschikken om zelfs de eenvoudigste beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, aan te schaffen. Om paniek te voorkomen is de overheid gestopt met het geven van besmettingscijfers uitgesplitst per regio. Officieel zijn er tot nu 7000 mensen omgekomen en 122.000 besmettingen maar volgens deskundigen uit binnen- en buitenland liggen die aantallen in werkelijkheid vele malen hoger.

Maandag maakte de overheid bekend dat het afgelopen etmaal 2294 nieuwe besmettingen waren geconstateerd, een stijging van 27 procent ten opzichte van een dag eerder. Na het beëindigen van de lockdown lag dat getal onder de 1000. Iran wordt internationaal bekritiseerd omdat het land te laat maatregelen nam tegen het virus en die te snel weer introk.

In een online verspreide video verklaart de met een mondkapje getooide burgemeester van de stad Behbahan dat de situatie kritiek is en het aantal besmettingen explodeert. Over een week loopt de Ramadan af. Gevreesd wordt dat de festiviteiten waar dat mee gepaard gaat de situatie alleen maar zullen verergeren.