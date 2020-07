Coronavirus neemt nu jongeren te grazen

Op verschillende plaatsen zijn het nu vooral jongeren die besmet raken met het coronavirus. In de Verenigde Staten, waar het virus nog altijd razendsnel om zich heen grijpt, zijn mensen jonger dan 35 inmiddels goed voor de helft van de nieuwe infecties. Ook in het Engelse Leicester is de recente uitbraak hoofdzakelijk terug te voeren op besmettingen van minderjarigen en mensen uit de werkzame beroepsbevolking.

Terwijl epidemiologen zich afvragen of het toenemende aantal infecties in Leicester het gevolg is van de heropening van de scholen, wordt er in de VS met name gewezen op examenfeesten, de heropening van de horeca, onduidelijke adviezen van de autoriteiten en riskanter gedrag bij jongeren.

Zo organiseerden studenten in Tuscaloosa, Alabama ‘covid-feesten’, met als doel om zo snel mogelijk besmet te raken, verklaart een gemeenteraadslid tegenover ABC. “Ze stoppen geld in een pot. Wie als eerste besmet raakt met covid, krijgt de pot”, vertelt ze. Haar verhaal wordt bevestigd door de lokale brandweercommandant.

In Spanje is deze week met ontzetting gereageerd op een illegaal feest in de Baskische plaats Irún waar honderden jongeren aan deelnamen. Zij hielden geen afstand en droegen ook geen mondkapjes. Het feest ging tot diep in de nacht door. Spanje, dat hard is geraakt door de coronacrisis, ziet het aantal covid-19-gevallen weer iets toenemen.

Imágenes grabadas ayer en Irun, con motivo de las fiestas de San Marcial. No se respeta el distanciamiento social y prácticamente nadie lleva mascarilla. Por favor, seamos conscientes del riesgo de contagio. pic.twitter.com/akEqQSycnP — GipuzkoaGaur (@gipuzkoagaur) July 1, 2020

Hoewel jongeren doorgaans veel minder te lijden hebben onder een infectie met het coronavirus dan ouderen, waarschuwen artsen nog maar eens dat je ook aan covid-19 kunt overlijden als je nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. “Het is verschrikkelijk om jongeren te zien overlijden aan de ziekte”, vertelt noodarts Quinn Snyder uit Arizona aan The Guardian. Hij spreekt van een ‘explosie’ van patiënten tussen de 20 en 44 in zijn ziekenhuis.

Nog een reden om voorzichtig te zijn: uit nieuw onderzoek blijkt dat kinderen neurologische problemen kunnen krijgen door een besmetting met het coronavirus. Zij kunnen schade oplopen aan de hersenen en daardoor problemen ondervinden met zaken als de automatische ademhaling en hartslag. Ook spierzwakte en verminderde reflexen komen voor.

Eerder ontdekten artsen al dat er een verband bestaat tussen covid-19 en de zeldzame ontstekingsziekte kawasaki. Het zijn vrijwel uitsluitend kinderen die daardoor worden getroffen. In het Verenigd Koninkrijk alleen al gaat het inmiddels om 300 kinderen.

cc-foto: Free-Photos